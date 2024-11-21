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21 ноября, 09:14

Россия собирается разъяснить странам ЮНЕСКО претензии к работе главы организации

Захарова: РФ объяснит странам ЮНЕСКО претензии к работе главы организации Азуле

Штаб-квартира ЮНЕСКО. Фото © Александр Щербак/ТАСС

Штаб-квартира ЮНЕСКО. Фото © Александр Щербак/ТАСС

Российская сторона планирует представить странам-членам ЮНЕСКО свои претензии к работе генерального директора организации Одри Азуле и её секретариата. Это связано с недавним докладом, касающимся безопасности журналистов и проблемы безнаказанности за 2022-2023 годы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об этом на брифинге в четверг, 21 ноября.

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Захарова подчеркнула, что в текущем виде документ организации является «категорически неприемлемым» и служит источником фейков.

Ранее на сайте ЮНЕСКО был опубликован доклад, в котором в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов организация призывает все государства выполнить свои обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов. Согласно новому докладу, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким — 85%. За последние шесть лет этот показатель снизился всего на 4%.

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На днях Мария Захарова заявила, что разрешение на удары дальнобойными ракетами по России свидетельствует о том, что Запад больше не нуждается в Украине. По её словам, украинцы для НАТО — инструмент, который сломался и теперь не приносит пользы.

Марина Фещенко
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