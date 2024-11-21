Россия собирается разъяснить странам ЮНЕСКО претензии к работе главы организации
Захарова: РФ объяснит странам ЮНЕСКО претензии к работе главы организации Азуле
Штаб-квартира ЮНЕСКО. Фото © Александр Щербак/ТАСС
Российская сторона планирует представить странам-членам ЮНЕСКО свои претензии к работе генерального директора организации Одри Азуле и её секретариата. Это связано с недавним докладом, касающимся безопасности журналистов и проблемы безнаказанности за 2022-2023 годы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об этом на брифинге в четверг, 21 ноября.
Захарова подчеркнула, что в текущем виде документ организации является «категорически неприемлемым» и служит источником фейков.
Ранее на сайте ЮНЕСКО был опубликован доклад, в котором в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов организация призывает все государства выполнить свои обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов. Согласно новому докладу, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким — 85%. За последние шесть лет этот показатель снизился всего на 4%.
На днях Мария Захарова заявила, что разрешение на удары дальнобойными ракетами по России свидетельствует о том, что Запад больше не нуждается в Украине. По её словам, украинцы для НАТО — инструмент, который сломался и теперь не приносит пользы.