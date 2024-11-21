Россия собирается разъяснить странам ЮНЕСКО претензии к работе главы организации

Российская сторона планирует представить странам-членам ЮНЕСКО свои претензии к работе генерального директора организации Одри Азуле и её секретариата. Это связано с недавним докладом, касающимся безопасности журналистов и проблемы безнаказанности за 2022-2023 годы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об этом на брифинге в четверг, 21 ноября.

Захарова подчеркнула, что в текущем виде документ организации является «категорически неприемлемым» и служит источником фейков.

Ранее на сайте ЮНЕСКО был опубликован доклад, в котором в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов организация призывает все государства выполнить свои обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов. Согласно новому докладу, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким — 85%. За последние шесть лет этот показатель снизился всего на 4%.