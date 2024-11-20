«Ценности не представляет»: Захарова объяснила бегство западных посольств из Киева безразличием

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что разрешение на удары дальнобойными ракетами по России свидетельствует о том, что Запад больше не нуждается в Украине. По её словам, украинцы для НАТО — инструмент, который сломался и теперь не приносит пользы.