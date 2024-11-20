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20 ноября, 18:38

«Ценности не представляет»: Захарова объяснила бегство западных посольств из Киева безразличием

Захарова: Украина больше не представляет интерес для Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что разрешение на удары дальнобойными ракетами по России свидетельствует о том, что Запад больше не нуждается в Украине. По её словам, украинцы для НАТО — инструмент, который сломался и теперь не приносит пользы.

«Это доказывает, что Украина и украинцы для Запада — инструмент. А после того, как он сломался, ценности больше не представляет», — сказала Захарова kp.ru.

В Кремле оставили без комментариев данные США о мощном ударе по Киеву
В Кремле оставили без комментариев данные США о мощном ударе по Киеву

Напомним, 19 ноября ВСУ впервые ударили по России ракетами ATACMS. В Минобороны РФ подтвердили эти данные, сообщив, что пять ракет были перехвачены. Сегодня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена разрешила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow. По информации западных СМИ, первые ракеты уже были запущены в направлении России. Ответ не заставил себя долго ждать, в Киев полетели наши ракеты. США, Италия, Испания и Греция закрыли свои посольства в стране и призвали своих граждан бежать.

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Telegram / Мария Захарова

Александра Мышляева
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