В России завершили процесс импортозамещения продуктов питания

Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершён, и отечественные товары полностью представлены на полках магазинов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Всероссийском научном конгрессе «Эрисмановские чтения – 2024».

Главный санитарный врач отметила, что постоянный мониторинг продуктов на прилавках подтверждает успешность импортозамещения. Она подчеркнула важность здорового питания как простого и эффективного способа поддержания здоровья и активного долголетия, добавив, что обеспечение населения качественными и безопасными продуктами является приоритетом для Роспотребнадзора.

По словам Поповой, в России была создана уникальная база данных, которая позволяет анализировать химический состав и содержание основных пищевых веществ в продуктах, включая уровень соли, добавленных сахаров, насыщенных жиров и пищевых добавок.