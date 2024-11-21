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21 ноября, 09:22

В России завершили процесс импортозамещения продуктов питания

Попова: Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершён

Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершён, и отечественные товары полностью представлены на полках магазинов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Всероссийском научном конгрессе «Эрисмановские чтения – 2024».

Главный санитарный врач отметила, что постоянный мониторинг продуктов на прилавках подтверждает успешность импортозамещения. Она подчеркнула важность здорового питания как простого и эффективного способа поддержания здоровья и активного долголетия, добавив, что обеспечение населения качественными и безопасными продуктами является приоритетом для Роспотребнадзора.

По словам Поповой, в России была создана уникальная база данных, которая позволяет анализировать химический состав и содержание основных пищевых веществ в продуктах, включая уровень соли, добавленных сахаров, насыщенных жиров и пищевых добавок.

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Ранее стало известно, почему Россия импортирует гвозди. Оказалось, что строить заводы по производству гвоздей на данный момент нецелесообразно. Это связано с тем, что Китай способен закрыть в двойном объёме всё мировое потребление данных товаров.

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Life.ru

Марина Фещенко
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