"В сжатые сроки заместили всё": LIFE doc снял фильм о развитии отечественного производства при санкциях

В феврале 2022 года многие иностранные компании ушли из России. На фоне западных санкций страну покинули модные бренды, популярные импортные товары, также РФ осталась без мировых кинопремьер. В то время отечественное производство и успешное импортозамещение казались утопией, но практика показала, что ограничения, как бы много их ни было, не только не подкосили экономику, но и стали мощным толчком для её развития. Консолидация усилий позволила производителям заменить практически всё. Об этом — новый фильм LIFE doc "Сделано в России".

Тизер фильма LIFE doc "Сделано в России". Видео © VK / LIFE.ru

Герои проекта — успешные представители фешен- и киноиндустрии, мебельного бизнеса и обычные потребители. Они рассказали о состоянии производства в России и оценили, насколько страна импортонезависима. По словам отечественных дизайнеров, дела в российской фешен-индустрии идут в гору. Открытие бутиков, расширение линеек производства и освоение новых направлений говорят сами за себя. Как прожить без зарубежного массмаркета и выглядеть современно и стильно, не понаслышке знает стилист Эльвира Янковская.

Кадр из фильма LIFE doc "Сделано в России". Фото © VK / LIFE.ru

"Я сама на 95% одеваюсь у российских дизайнеров. У нас есть Love Republic, у нас есть Lime, да, чуть повыше сегмент — это 12Storeez, но тем не менее это такие масштабные игроки, которые производят одежду на всю Россию", — отметила она.

Кадр из фильма LIFE doc "Сделано в России". Фото © VK / LIFE.ru

Только в Москве сегодня работает порядка 4200 российских компаний. Один из производственных кластеров находится в Кунцеве. Там располагаются десятки маленьких и средних фабрик, которые отшивают всё — от повседневной одежды до медицинских халатов и даже одежды для домашних животных. Более того, здесь поддерживают и начинающих бизнесменов — оборудованием, площадью или ценными рекомендациями. Так что у российской лёгкой промышленности всё ещё впереди.

Кадр из фильма LIFE doc "Сделано в России". Фото © VK / LIFE.ru

Не хуже обстоят дела и в производстве мебели. Если раньше IKEA занимала 20% рынка и практически не оставляла шанса местным производителям, то сегодня они получили возможность выйти на новый уровень. Сейчас в стране 28 тысяч компаний, которые активно развиваются, в том числе онлайн. Они готовы не только производить, но и доставлять товары во все уголки страны. А главное, развивается сегмент недорогой мебели, что особенно ценит молодёжь. Вместе с этим на рынке появляются и новые тренды. Один из них — мода на привычные россиянам гжель, фарфор. Такие референсы вдохновляют дизайнеров переосмысливать и адаптировать под современность традиционные мотивы.

Кадр из фильма LIFE doc "Сделано в России". Фото © VK / LIFE.ru