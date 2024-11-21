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21 ноября, 10:14

В лунном кратере Шумейкер обнаружены залежи водяного льда

На Луне обнаружили залежи водяного льда. Обложка © freepik.com / wirestock

На Луне обнаружили залежи водяного льда. Обложка © freepik.com / wirestock

Российские и китайские учёные впервые нанесли на карту водяные залежи в лунном кратере Шумейкер, расположенном в районе южного полюса Луны. Исследование, опубликованное в журнале Planetary and Space Science, было выполнено с использованием фотогеологического анализа снимков, полученных с помощью высокочувствительной камеры ShadowCam. Эта технология позволяет фиксировать детали на поверхностях, которые никогда не освещаются прямыми солнечными лучами.

Кратер Шумейкер, названный в честь астронома Юджина Шумейкера, имеет диаметр около 190 километров и находится в вечно затенённой зоне. Учёные обнаружили, что на дне углубления присутствуют признаки водяного льда. Анализ показал, что в морфологии его поверхности доминируют другие впадины, а затенённые нижние части внутренних склонов имеют волнистую текстуру, напоминающую «шкуру слона». Это характерно для равнин и склонов, освещаемых Солнцем, но в данном случае такие особенности были зафиксированы в теневых зонах.

Особое внимание исследователей привлекли кратеры с резкими, «лопастными» окончаниями валов. Подобные формы обычно возникают при наличии льда, который при таянии изменяет свойства материала. Это сходство с кратерами на Марсе, где также предполагается наличие водяного льда, указывает на возможное присутствие льда в материале кратера Шумейкер.

Ранее западные учёные отмечали признаки льда в этом кратере, но российским и китайским специалистам удалось создать более точную карту расположения ледяных «колодцев» благодаря снимкам с разрешением около 1,6 метра.

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Ранее учёные представили самые детализированные фотографии Солнца в истории, сделанные зондом Solar Orbiter. Каждое из представленных изображений состоит из 25 отдельных кадров, сделанных за более чем четыре часа. Диаметр солнечного диска на оригинальных снимках достигает 8 тысяч пикселей. Эти впечатляющие кадры удалось получить благодаря близкому расположению аппарата к звезде.

Александра Журавская
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