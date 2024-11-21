Илон Маск пошутил по поводу обновления бренда Jaguar

Илон Маск, известный своими остроумными комментариями в социальных сетях, вновь привлёк внимание общественности. На этот раз его шутка была направлена в адрес Jaguar, который недавно выпустил видео, посвящённое обновлению бренда. В ролике, опубликованном Jaguar, отсутствовали автомобили, что вызвало у пользователей сети множество вопросов и комментариев, сообщают SM news со ссылкой на championat.com.

Маск написал: «А вы вообще продаете автомобили?». Этот пост мгновенно стал вирусным, вызвав волну обсуждений и юмористических откликов, как и другие его высказывания в соцсетях. Такие замечания часто стоят Илону Маску и многим его инвесторам огромных сумм, официальных постов и хороших отношений с партнерами. Но он о них совершенно не сожалеет и продолжает высказываться практически по любому поводу.

Бренд Jaguar не оставил комментарий Маска без внимания и ответил приглашением: «Да, и мы будем рады продемонстрировать их вам. Посетите нашу компанию в Майами 2 декабря?» Эта реакция показала открытость бренда к диалогу и готовность участвовать в игре юмора, заданной Маском.

Изменение имиджа Jaguar вызвало неоднозначные реакции. Видео, в котором акцент был сделан на модных образах, а не на автомобилях, удивило многих. Кроме того, обновлённый логотип и новая версия названия бренда также стали предметом обсуждения среди пользователей.

Среди тех, кто поддержал Jaguar, оказался бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл, работающий сейчас спортивным комментатором на британском телеканале.