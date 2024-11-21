«Поумневший и опасный»: Трамп заставил либерализм отступить, но он ещё вернётся, считает Сурков

Либеральную идеологию накрыл кризис, потому она отступила на Западе — об этом свидетельствует скорый приход к власти в США республиканца Дональда Трампа. Однако и это не даёт гарантий, что либерализм не вернётся в ещё более опасной форме. С таким мнением выступил экс-помощник и спецпредставитель президента РФ по Украине Владислав Сурков.

«Исторический либерализм, совершив великую и действительно важную работу, освободив негров, женщин, крепостных, пролетариев, освободив практически всех почти от всего, но не желая остановиться на достигнутом, начал копаться в свободном обществе, выискивая, кого бы ещё «освободить», — заявил политик в колонке для издания «Актуальные комментарии».

Однако с течением времени, как отмечает Сурков, либерализм устремился ко всему самому «извращённому и постыдному», не решая действительно важные проблемы — миграции, демографических сдвигов, преступности и бедности. Сейчас либеральные страны всецело переключились на «надуманные и шумные разговоры о сексе». И только приход Дональда Трампа в Белый дом вместе с миллиардером Илоном Маском на какое-то время поверг либерализм в США.

Объясняя сложившуюся ситуацию, спецпредставитель президента РФ по Украине заявил, что главная ценность либерализма — свобода — была утрачена. За её отсутствием сторонники данных взглядов и переключились на «бессмысленные дела».

«Возникает соблазн пожить без свободы, вдруг станет веселее. Рефлекс никуда не денешь, он рано или поздно сработает. Так что, либерализм, к сожалению, вернётся. Под своим именем или под чужим. Вернётся закалённый унижением, поумневший, сексуально неозабоченный. Опасный», — подытожил политик.