В Барселоне стёрли граффити с Владимиром Зеленским — одно из многих, появившихся в Европе в поддержку «зелёного гоблина» и «провалившегося проекта Украина». Именно так пользователи X назвали главаря киевского режима, комментируя видео с работой коммунальщиков. Судя по ликованию, в Европе, видимо, всем уже начал надоедать этот «диктаторский» цирк.

«Избавьтесь от этого бандеровского диктатора! Он охотится на невинных украинцев на улицах городов под контролем нацистской диктатуры... Посылает их на верную смерть ради войны [президента США Джо] Байдена против народа Донбасса и России!», — написал один из пользователей.

«Лучше поздно, чем никогда!», — поддержал другой.

«У него что, усы, как у [Адольфа] Гитлера?», — заметил комментатор.