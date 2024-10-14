Ростовский певец на месте матерного граффити в Тбилиси нарисовал триколор и написал «Russia Матушка»

Певец из Ростова-на-Дону перекрасил на стенке в Тбилиси граффити с надписью «Fuck Russia», нарисовав вместо него баллончиком российский флаг.

Мужчина закрашивает антироссийское граффити. Видео © Instagram (*Деятельность компании Meta запрещена в РФ как экстремистская) / gariko_m

«Ребят, кто осмелится матушку тронуть — ну лучше не трогайте. Знаете, святое нельзя трогать», — сказал он на видео.

Кадры быстро разлетелись, после чего артист стёр публикации со своей страницы. В комментариях грузинские пользователи обещают наслать на Гарегина Мовсисяна (настоящее имя) проклятье за такую выходку.