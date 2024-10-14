Ростовский певец на месте матерного граффити в Тбилиси нарисовал триколор и написал «Russia Матушка»
Певец из Ростова закрасил в Тбилиси граффити с надписью «Fuck Russia»
Публикация на странице певца. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gariko_m
Певец из Ростова-на-Дону перекрасил на стенке в Тбилиси граффити с надписью «Fuck Russia», нарисовав вместо него баллончиком российский флаг.
Мужчина закрашивает антироссийское граффити. Видео © Instagram (*Деятельность компании Meta запрещена в РФ как экстремистская) / gariko_m
«Ребят, кто осмелится матушку тронуть — ну лучше не трогайте. Знаете, святое нельзя трогать», — сказал он на видео.
Кадры быстро разлетелись, после чего артист стёр публикации со своей страницы. В комментариях грузинские пользователи обещают наслать на Гарегина Мовсисяна (настоящее имя) проклятье за такую выходку.
Как утверждается в сообщениях местных СМИ, Грузию он уже покинул, а на стенке вновь красуются ругательства.
Ранее МИД Украины взъелся на фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето за то, что он во время концерта в Сербии со сцены заявил, что коллектив скучает по российским фанатам и обязательно выступит в России в будущем. За это украинцы в комментариях назвали его «московской подстилкой», а в украинском внешнеполитическом ведомстве были оскорблены таким высказыванием.