В Англии прошли похороны экс-солиста One Direction Лиама Пейна

20 ноября в Великобритании состоялась церемония прощания с бывшим участником группы One Direction Лиамом Пейном, погибшим на 32-м году жизни. Об этом сообщили в Daily Mail. Похороны прошли в графстве Бакингемшир — там собрались близкие и друзья музыканта.

На траурной церемонии присутствовали родители Лиама, Карен и Джефф, его сестры Рут и Никола, а также бывшая возлюбленная Лиама Шерил Коул, которая воспитывает их общего сына. Также проститься с Пейном пришли его девушка Кейт Кэссиди и все бывшие участники One Direction: Гарри Стайлз, Луи Томлинсон, Найл Хоран и Зейн Малик. Для поклонников группы это стало первым за десять лет воссоединением на публике, однако музыканты почти не общались друг с другом.

Лиама Пейна погиб 17 октября в Буэнос-Айресе. Тело музыканта было обнаружено под окнами отеля, а токсикологическая экспертиза выявила в его крови алкоголь и наркотики. Первоначально полиция рассматривала версию самоубийства, однако позже, в связи с подозрительным поведением персонала отеля, начала расследование возможного убийства. В результате трое человек были обвинены в причастности к трагедии, включая сотрудника отеля и потенциального наркодилера.

После известия о смерти Лиама, его друзья и коллеги выразили соболезнования семье. В коллективном заявлении музыканты One Direction отметили: «Мы полностью раздавлены новостью о гибели Лиама. Воспоминания о нём будут храниться вечно. Сейчас мы думаем о его семье, друзьях и фанатах, которые любили его вместе с нами».