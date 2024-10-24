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24 октября, 12:33

«Вместе навсегда»: Девушка Лиама Пейна призналась, что перед смертью он сделал ей предложение

Незадолго до смерти Лиам Пейн сделал предложение своей девушке

Лиам Пейн и Кейт Кессиди. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kate_cassidy_1

Лиам Пейн и Кейт Кессиди. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kate_cassidy_1

Незадолго до трагической гибели экс-солист One Direction Лиам Пейн сделал предложение своей девушке Кейт Кэссиди. В своих соцсетях невеста опубликовала, где виден конверт с цифрами 444 и запиской: «мы с Кейт поженимся в течение года и будем вместе навсегда».

Фанаты Лиама сильно обескуражены новостью о его смерти, так как у артиста было множество планов на будущее, в том числе о свадьбе.

Оглашена причина смерти 31-летнего экс-солиста One Direction Лиама Пейна
Оглашена причина смерти 31-летнего экс-солиста One Direction Лиама Пейна

Напомним, Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Он выпал из окна отеля и скончался на месте инцидента. Перед случившимся 31-летний певец учинил погром в номере. Сотрудникам гостиницы пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить его, однако приехавшие на место вызова правоохранители нашли лишь его труп.

Николай Рюмин
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