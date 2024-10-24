«Вместе навсегда»: Девушка Лиама Пейна призналась, что перед смертью он сделал ей предложение

Незадолго до трагической гибели экс-солист One Direction Лиам Пейн сделал предложение своей девушке Кейт Кэссиди. В своих соцсетях невеста опубликовала, где виден конверт с цифрами 444 и запиской: «мы с Кейт поженимся в течение года и будем вместе навсегда».

Фанаты Лиама сильно обескуражены новостью о его смерти, так как у артиста было множество планов на будущее, в том числе о свадьбе.