«Вместе навсегда»: Девушка Лиама Пейна призналась, что перед смертью он сделал ей предложение
Незадолго до смерти Лиам Пейн сделал предложение своей девушке
Лиам Пейн и Кейт Кессиди. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kate_cassidy_1
Незадолго до трагической гибели экс-солист One Direction Лиам Пейн сделал предложение своей девушке Кейт Кэссиди. В своих соцсетях невеста опубликовала, где виден конверт с цифрами 444 и запиской: «мы с Кейт поженимся в течение года и будем вместе навсегда».
Фанаты Лиама сильно обескуражены новостью о его смерти, так как у артиста было множество планов на будущее, в том числе о свадьбе.
Напомним, Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Он выпал из окна отеля и скончался на месте инцидента. Перед случившимся 31-летний певец учинил погром в номере. Сотрудникам гостиницы пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить его, однако приехавшие на место вызова правоохранители нашли лишь его труп.