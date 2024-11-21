«Снегокалипсис»: На Москву надвигается ненастье, уровень опасности повысили до оранжевого

Синоптики Гидрометцентра России повысили уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с желтого до оранжевого из-за ожидаемого сильного штормового ветра. Этот уровень на прогностических картах указывает на опасные погодные условия с возможностью возникновения стихийных бедствий и ущерба.

«Период предупреждения продлится с 12:00 мск 21 ноября до 03:00 мск 22 ноября, ожидаются очень сильные порывы ветра со скоростью 20–25 м/с», — сообщают синоптики в пояснении к прогнозу.

Кроме того, в столичном регионе и некоторых областях Центральной России ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. На дорогах возможна гололедица.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков добавил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество специализированной техники, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.