Задержание подмосковного наркобарона Росгвардией попало на видео
Росгвардейцы задержали подозреваемого в изготовлении наркотиков в Королёве
Постройка на даче в Королёве, где организовали нарколабораторию. Обложка © Telegram / Росгвардия
В Московской области сотрудники Росгвардии поймали мужчину, который подозревается в незаконном изготовлении наркотиков. Кадрами задержания поделилась пресс-служба ведомства.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков в Подмосковье. Видео © Telegram / Росгвардия
«Оперативные мероприятия проведены сотрудниками полиции при силовой поддержке ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области», — указано в сообщении.
Уточняется, что 34-летний житель подмосковного Королёва оборудовал лабораторию в двух бытовых постройках на своей даче для изготовления запрещённых веществ. Сотрудники Росгвардии нашли и изъяли соответствующее оборудование и более четырёх килограммов наркотиков.
А ранее Life.ru сообщал, что в Приморском крае задержали троих мужчин, у которых изъяли 106 килограммов марихуаны. Это вещество планировалось пустить на производство гашишного масла. Возбуждено уголовное дело.