Задержание подмосковного наркобарона Росгвардией попало на видео

В Московской области сотрудники Росгвардии поймали мужчину, который подозревается в незаконном изготовлении наркотиков. Кадрами задержания поделилась пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков в Подмосковье. Видео © Telegram / Росгвардия

«Оперативные мероприятия проведены сотрудниками полиции при силовой поддержке ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области», — указано в сообщении.

Уточняется, что 34-летний житель подмосковного Королёва оборудовал лабораторию в двух бытовых постройках на своей даче для изготовления запрещённых веществ. Сотрудники Росгвардии нашли и изъяли соответствующее оборудование и более четырёх килограммов наркотиков.