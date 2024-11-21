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21 ноября, 10:39

Задержание подмосковного наркобарона Росгвардией попало на видео

Росгвардейцы задержали подозреваемого в изготовлении наркотиков в Королёве

Постройка на даче в Королёве, где организовали нарколабораторию. Обложка © Telegram / Росгвардия

Постройка на даче в Королёве, где организовали нарколабораторию. Обложка © Telegram / Росгвардия

В Московской области сотрудники Росгвардии поймали мужчину, который подозревается в незаконном изготовлении наркотиков. Кадрами задержания поделилась пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков в Подмосковье. Видео © Telegram / Росгвардия

«Оперативные мероприятия проведены сотрудниками полиции при силовой поддержке ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области», — указано в сообщении.

Уточняется, что 34-летний житель подмосковного Королёва оборудовал лабораторию в двух бытовых постройках на своей даче для изготовления запрещённых веществ. Сотрудники Росгвардии нашли и изъяли соответствующее оборудование и более четырёх килограммов наркотиков.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Приморском крае задержали троих мужчин, у которых изъяли 106 килограммов марихуаны. Это вещество планировалось пустить на производство гашишного масла. Возбуждено уголовное дело.

Дарья Нарыкова
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