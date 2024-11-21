Bild утверждает, что фон дер Ляйен оказала первую помощь пассажиру в самолёте
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказала помощь пассажиру на борту самолёта. С таким утверждением выступил немецкий таблоид Bild, ссылаясь на одного из пассажиров рейса LX780 авиакомпании Swiss Air.
«Мы возвращались в Брюссель, когда одному из пассажиров потребовалась помощь. Как обычно, экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает знаниями медицины», — заявила сама фон дер Ляйен изданию.
По словам очевидцев, борт экстренно посадили в аэропорту Брюсселя, где больного передали медикам. После этого фон дер Ляйен уехала на официальную встречу. Известно, что политик обладает степенью доктора медицины, которую получила ещё в 1991 году.
Недавно главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поймали на нарушении закона в Рио-де-Жанейро — политик бессовестно переходила дорогу в неположенном месте. Очевидцы успели окрестить её «бабой-гопником».