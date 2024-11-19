«Баба-гопник»: Фон дер Ляйен нарушила закон в Бразилии и стала ходячим мемом
Захарова опубликовала видео с нарушающей ПДД в Рио фон дер Ляйен
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поймали на нарушении закона в Рио-де-Жанейро — политик бессовестно переходила дорогу в неположенном месте. Снятое очевидцем видеодоказательство опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Урсула фон дер Ляйен нарушает ПДД в Рио. Видео © Telegram / Мария Захарова
«На улицах Рио увидели Урсулу. Всё-таки нашлась, которая поперёк. Закона», — охарактеризовала происходящее в ролике Захарова.
«А вот и Урсула фон дер Ляйен, сама. Перелазит, как гопники. Баба-гопник», — прокомментировал встречу с одним из главных европейских функционеров автор ролика.
Напомним, что сейчас в Бразилии проходит саммит G20. Россию на нём представляет руководитель МИД Сергей Лавров. Не обошлось без интересных моментов: президент Франции Эмманюэль Макрон лично подошёл к главе российской дипломатии для рукопожатия, а лидер США Джо Байден из-за Лаврова не попал на общее фото руководителей «Группы двадцати».
Telegram / Мария Захарова