«Баба-гопник»: Фон дер Ляйен нарушила закон в Бразилии и стала ходячим мемом

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поймали на нарушении закона в Рио-де-Жанейро — политик бессовестно переходила дорогу в неположенном месте. Снятое очевидцем видеодоказательство опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На улицах Рио увидели Урсулу. Всё-таки нашлась, которая поперёк. Закона», — охарактеризовала происходящее в ролике Захарова.

«А вот и Урсула фон дер Ляйен, сама. Перелазит, как гопники. Баба-гопник», — прокомментировал встречу с одним из главных европейских функционеров автор ролика.