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19 ноября, 16:40

«Баба-гопник»: Фон дер Ляйен нарушила закон в Бразилии и стала ходячим мемом

Захарова опубликовала видео с нарушающей ПДД в Рио фон дер Ляйен

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поймали на нарушении закона в Рио-де-Жанейро — политик бессовестно переходила дорогу в неположенном месте. Снятое очевидцем видеодоказательство опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Урсула фон дер Ляйен нарушает ПДД в Рио. Видео © Telegram / Мария Захарова

«На улицах Рио увидели Урсулу. Всё-таки нашлась, которая поперёк. Закона»,охарактеризовала происходящее в ролике Захарова.

«А вот и Урсула фон дер Ляйен, сама. Перелазит, как гопники. Баба-гопник», — прокомментировал встречу с одним из главных европейских функционеров автор ролика.

Урсула фон дер Ляйен похвасталась телефонным разговором с Трампом
Урсула фон дер Ляйен похвасталась телефонным разговором с Трампом

Напомним, что сейчас в Бразилии проходит саммит G20. Россию на нём представляет руководитель МИД Сергей Лавров. Не обошлось без интересных моментов: президент Франции Эмманюэль Макрон лично подошёл к главе российской дипломатии для рукопожатия, а лидер США Джо Байден из-за Лаврова не попал на общее фото руководителей «Группы двадцати».

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Юрий Лысенко
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