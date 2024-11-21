Зеркало жизни: Психолог объяснила феномен агрессивных водителей

Агрессивное поведение автолюбителей связано с их жизненными проблемами, заявила психолог Елена Ильина. Согласно её красноречивому утверждению, агрессия на дорогах — зеркало повседневной жизни человека.

К негативной ситуации могут привести неспособность управлять вспышками гнева, постоянный стресс, хроническая усталость или состояние глубокого несчастья, подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru. Она добавила, что дорога лишь усугубляет нестабильное состояние водителя.

«Проблема в том, что, когда человек находится за рулем в оживлённом потоке машин, к его без того напряжённому состоянию добавляется ещё и адреналин, ощущение опасности, скорости и спешки», — отметила эксперт.