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21 ноября, 14:00

Зеркало жизни: Психолог объяснила феномен агрессивных водителей

Психолог Ильина: Водители проявляют агрессию на дорогах из-за жизненных проблем

Агрессивное поведение автолюбителей связано с их жизненными проблемами, заявила психолог Елена Ильина. Согласно её красноречивому утверждению, агрессия на дорогах — зеркало повседневной жизни человека.

К негативной ситуации могут привести неспособность управлять вспышками гнева, постоянный стресс, хроническая усталость или состояние глубокого несчастья, подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru. Она добавила, что дорога лишь усугубляет нестабильное состояние водителя.

«Проблема в том, что, когда человек находится за рулем в оживлённом потоке машин, к его без того напряжённому состоянию добавляется ещё и адреналин, ощущение опасности, скорости и спешки», — отметила эксперт.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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