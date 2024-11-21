Ювелирная точность: Ракета X-38 разорвала переправу ВСУ под Красным Лиманом, удар попал на видео

Х-38 — российская высокоточная авиационная ракета класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения широкого круга целей: бронетехники, надводных кораблей и подводных лодок в надводном положении, а также других, как укреплённых, так и легкоуязвимых, одиночных и групповых целей. Принята на вооружение в конце 2012 года.