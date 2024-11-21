Ювелирная точность: Ракета X-38 разорвала переправу ВСУ под Красным Лиманом, удар попал на видео
ВС России уничтожили переправу ВСУ под Красным Лиманом ударом ракеты X-38
Российские военные уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении ударом ракеты X-38. Министерство обороны РФ показало соответствующее видео.
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
«Ювелирная точность: понтонная переправа ВСУ через Северский Донец уничтожена ударом ракеты», — говорится в подписи к видео.
Х-38 — российская высокоточная авиационная ракета класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения широкого круга целей: бронетехники, надводных кораблей и подводных лодок в надводном положении, а также других, как укреплённых, так и легкоуязвимых, одиночных и групповых целей. Принята на вооружение в конце 2012 года.
Ранее украинские СМИ сообщили, что ВС РФ могли впервые применить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Официальных подтверждений применению «Рубежа» пока нет.