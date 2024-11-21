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21 ноября, 11:22

Ювелирная точность: Ракета X-38 разорвала переправу ВСУ под Красным Лиманом, удар попал на видео

ВС России уничтожили переправу ВСУ под Красным Лиманом ударом ракеты X-38

Российские военные уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении ударом ракеты X-38. Министерство обороны РФ показало соответствующее видео.

ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

«Ювелирная точность: понтонная переправа ВСУ через Северский Донец уничтожена ударом ракеты», — говорится в подписи к видео.

Х-38 — российская высокоточная авиационная ракета класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения широкого круга целей: бронетехники, надводных кораблей и подводных лодок в надводном положении, а также других, как укреплённых, так и легкоуязвимых, одиночных и групповых целей. Принята на вооружение в конце 2012 года.

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Никита Никонов
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