Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 11:10

Бывший шинный завод Bridgestone в Ульяновске возобновляет производство

В Ульяновске возобновил производство шинный завод Gislaved, ранее называвшийся — Bridgestone. В планах на 2025 год выпуск 1,2 миллиона шин.

«Перезапуск ульяновской площадки начинается с производства новой летней модели, которая будет выпускаться под брендом Cordiant. В 2025 году ассортимент завода начнёт постепенно расширяться, в том числе за счёт моделей премиального бренда Gislaved», отмечается в сообщении, передаёт ТАСС.

Производство зимних шин предварительно запланировано на первое полугодие 2025 года. На данный момент пройдены основные стандартные испытания и сертификации, необходимые для возобновления производства. В сообщении представителей отмечается, что завод сохранил и активно применяет на практике лучшие мировые практики производства имногоступенчатого контроля качества продукции.

Производство шин в России увеличилось на 12% за девять месяцев 2024 года
Производство шин в России увеличилось на 12% за девять месяцев 2024 года

Ранее Life.ru рассказал, что в связи с похолоданием у владельцев китайских автомобилей начались проблемы. Водители по всей стране жалуются на перебои в работе машин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alexdov

Мария Любицкая
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
  • Авто
  • Ульяновская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar