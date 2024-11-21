Бывший шинный завод Bridgestone в Ульяновске возобновляет производство
В Ульяновске возобновил производство шинный завод Gislaved, ранее называвшийся — Bridgestone. В планах на 2025 год выпуск 1,2 миллиона шин.
«Перезапуск ульяновской площадки начинается с производства новой летней модели, которая будет выпускаться под брендом Cordiant. В 2025 году ассортимент завода начнёт постепенно расширяться, в том числе за счёт моделей премиального бренда Gislaved», — отмечается в сообщении, передаёт ТАСС.
Производство зимних шин предварительно запланировано на первое полугодие 2025 года. На данный момент пройдены основные стандартные испытания и сертификации, необходимые для возобновления производства. В сообщении представителей отмечается, что завод сохранил и активно применяет на практике лучшие мировые практики производства имногоступенчатого контроля качества продукции.
Ранее Life.ru рассказал, что в связи с похолоданием у владельцев китайских автомобилей начались проблемы. Водители по всей стране жалуются на перебои в работе машин.
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