Врач Сухорукова рассказала, при каких заболеваниях стоит отказаться от творога

Творог известен своими полезными свойствами, однако врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области предупреждает о его потенциальной опасности для некоторых категорий людей. В интервью РИА Новости она выделила основные противопоказания к употреблению этого продукта.

Во-первых, творог может быть опасен для людей с аллергией на молочный белок, известный как казеин. Индивидуальные реакции могут проявляться в виде кожных высыпаний, проблем с дыханием и других симптомов.

Во-вторых, по словам гастроэнтеролога, творог противопоказан при гастрите, особенно в стадии обострения. Высокое содержание белка и молочных жиров может раздражать слизистую оболочку желудка, что усугубляет воспалительные процессы.

Третья группа с противопоказаниями к употреблению творога — люди с заболеваниями почек. Избыточное количество белка в продукте может перегружать органы мочевыделительной системы, что особенно опасно при нарушении их функции. Это может привести к накоплению токсичных веществ в организме.

Кроме того, люди с ожирением и атеросклерозом должны употреблять творог с осторожностью. Высокая калорийность и содержание жиров в продукте могут усугубить течение этих заболеваний.

Врач-гастроэнтеролог рекомендует ограничивать суточное потребление творога: для детей — не более 100 граммов, а для взрослых — 200 граммов. Спортсмены могут увеличить этот объём в зависимости от своих потребностей. «В умеренных количествах творог можно есть каждый день при отсутствии противопоказаний к этому», — заключила Людмила Сухорукова.