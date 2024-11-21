Ртути как в других градусниках: Экологи назвали самые опасные телевизоры

Телевизоры с люминесцентной подсветкой являются наиболее опасными для окружающей среды, в устройствах могут содержаться до 3,5 миллиграммов ртути. Об этом заявили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО), который проанализировал практику утилизации отходов.

«В России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования, из них перерабатывается лишь 5%. Большая часть отходов электроники — это бытовая техника (67%), к которой относятся и телевизоры. Большое количество электроники может быть переработано вместо того, чтобы загрязнять природу», — указал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Глава компании добавил, что особую опасность для окружающей среды представляют ЖК-дисплеи с CCFL-подсветкой — люминесцентная лампа с холодным катодом. По словам Буцаева, в люминесцентной лампе может содержаться до 3,5 миллиграммов ртути — это примерно как в двух градусниках. Вещество может оказаться в почве или воде и повысить там содержание тяжёлых металлов. Гендиректор РЭО отметил, что пары ртути негативно сказываются на здоровье человека, он может даже умереть.

Также Буцаев подчеркнул, что для обеспечения безопасности окружающей среды на этапе предварительной обработки нужно вытаскивать из электронных отходов токсичные элементы. Кроме того, на самом участке переработки важно отслеживать уровень концентрации ртути в воздухе.