Взвод ВСУшников подорвался на своих же заминированных тропах в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, изначально противник провёл минирование, чтобы закрепиться на местности, но вскоре поступил приказ помочь выбраться окружённой украинской группировке из Ольговского котла. Продвинуться немного вперёд за свои же мины получилось, но попытка разомкнуть кольцо не удалась.

Под миномётными обстрелами и ударами с воздуха ВСУшникам пришлось экстренно отступать обратно. В панике группы начали подрываться на своих же минах. По предварительным данным, до 20 человек личного состава погибли и пострадали, из строя также выведены две ББМ.

Всего же в ходе спецоперации по зачистке Ольговского котла ВС РФ ликвидировано более 600 человек. Около 20 из них были участниками РДК*, которые также не смогли покинуть котёл.

Напомним, подразделения группировки российских войск «Север» блокировали группировку ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области. 17 ноября более 80 украинских военнослужащих попытались вырваться с боем из окружения, но были уничтожены. Российские войска ежедневно продолжали ликвидировать противника в данном районе. Все последующие попытки ВСУ вырваться из кольца заканчивались крахом.