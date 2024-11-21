Любовь Успенская поделилась трогательным видео с дочерью

Любовь Успенская, известная исполнительница шансона, опубликовала очередной ролик в Instagram*, демонстрирующий семейную идиллию, сообщает StarHit. На нём её дочь Татьяна Плаксина играет на рояле.

К видео певица добавила трогательную подпись: «Для меня нет больше радости, чем видеть свою дочку здоровой, адекватной и счастливой. Видеть девочку, которую я растила, которой дала хорошее образование, желала самого лучшего, но, к сожалению, талантливые люди зачастую страдают проблемами с психикой».

Пользователи активно обсуждают видео, ведь ещё недавно между матерью и дочерью был серьезный конфликт. Осенью этого года Татьяна неожиданно улетела в Израиль, обвинив мать в тирании и заявив об ужасных событиях в своей жизни, включая слежку и использование психотропных веществ. Вскоре Плаксина вернулась в Россию, и, похоже, отношения с матерью начали налаживаться.

Успенская, несмотря на все обвинения, не затаила обиду на дочь. В своих социальных сетях она выразила безграничную любовь к дочери. Ролик с музицированием Татьяны стал символом их примирения. Многие поклонники восхитились музыкальным талантом девушки.

Адвокат Успенской, Елена Сенина, также прокомментировала ситуацию, предположив, что заявления Татьяны могли быть вызваны желанием привлечь внимание и заработать на сенсации. Однако, по мнению юриста, если бы обвинения были правдой, Плаксина обратилась бы в правоохранительные органы, а не к журналистам.

Сейчас, когда конфликт, казалось бы, улажен, Татьяна активно занимается музыкой и, по словам матери, чувствует себя хорошо.

Ранее звёздный нумеролог обвинила в бедах Любови Успенской «дьявола во плоти» из её свиты. Речь идёт о директоре певице.