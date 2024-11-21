В Петербурге «Шалаш Ленина» превратился в гору пепла после пожара
На базе музейного комплекса в Сестрорецке сгорела реконструкция «Шалаша Ленина»
Под Петербургом сгорел «Шалаш Ленина». Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
На территории музейного комплекса в Сестрорецке (часть Санкт-Петербурга) сгорел «Шалаш Ленина» — реконструкция реального шалаша, в котором прятались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев в 1917 году. Гранитный памятник рядом с реконструкцией не пострадал. Об этом рассказали в прокуратуре Петербурга.
«Шалаш Ленина» в Сестрорецке до пожара. Фото © razlivmuseum.spb.ru
«Прокуратура Курортного района города Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства пожара на территории музея Шалаш В.И. Ленина», — говорится в сообщении.
Предварительно, 21 ноября 2024 года происходило тление шалаша, добавили в прокуратуре. В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 10:20. В 10:51 возгорание было ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались два человека и 10 единиц техники.
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