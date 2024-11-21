«Никакой интриги нет»: Захарова раскрыла, кто ей звонил с уточнением по ракетам во время брифинга

Телефонный звонок официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой во время брифинге был связан с уточнением у экспертов принадлежности темы для одного из комментариев. Об этом сообщила сама дипломат.

Напомним, ранее Захаровой позвонили во время разговора с журналистами и попросили не комментировать «наши удары баллистическими ракетами».

«Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема», — пояснила Захарова в разговоре с «Газетой.ru».

Представитель МИД добавила, что ответ пришёл во время брифинга. Министерство эту тему не комментирует, так что никакой интриги нет, указала Захарова. Отвечая на вопрос, кто ей звонил, представитель МИД сказала, что это был «эксперт».