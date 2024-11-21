Аналитик Васильев рассказал, что ключевая ставка в 2025 году будет на уровне 19%

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в интервью «Газете.Ru» дал прогноз по ключевой ставке Центрального банка России на ближайшие годы. По его словам, 20 декабря 2024 года ЦБ поднимет ключевую ставку с текущих 21% до 23%. Это станет пиком в цикле повышений, после чего в середине 2025 года начнётся снижение ставки до 19% к концу года.

Васильев отметил, что инфляция по итогам 2024 года составит 8,4%, однако существует вероятность её дальнейшего роста. «Риски длительного сохранения высокой инфляции остаются актуальными из-за нехватки рабочей силы и стремительного увеличения заработных плат. Также имеют влияние неопределённость в геополитике и колебания курса рубля, связанные с этим санкции и повышением тарифов. Согласно базовому сценарию, повышение ключевой ставки до 23% станет максимальным в текущем цикле. Во второй половине следующего года Центральный банк может начать снижение ставки до 19% к концу 2025 года», — отметил аналитик.

Васильев подчеркнул, что возвращение к уровням ключевой ставки 2023 года (7,5–16%) маловероятно. Средняя ключевая ставка в 2025 году, по его оценке, составит 21,8%, что значительно превышает показатели 2024 года (17,5%) и 2023 года (9,9%).

Аналитик допустил, что в рисковом сценарии Центральный банк может не снизить ставку в 2025 году, а при необходимости повысить её до 24–25%. Это произойдет, если инфляционные риски сохранятся или усилятся.

Так, несмотря на ожидаемое снижение ставки до 19% к концу 2025 года, экономическая неопределённость и инфляционные факторы могут внести коррективы в планы Центробанка.