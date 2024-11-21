Жителя Сарова будут судить за порчу баннера с призывом на службу в зоне СВО

В Сарове Нижегородской области мужчина будет осужден за распространение экстремистских материалов и порчу баннера с призывом на службу в зоне специальной военной операции. Об этом докладывает региональное управление МВД.

Известно, что с сентября 2023 года по март 2024 года мужчина регулярно прибегал к вандализму баннера с призывом на службу. Также обнаружена его причастность к распространению экстремистских материалов. Ему предъявили обвинение за дискредитацию ВС РФ и экстремизме. Он уже возместил ущерб в размере 90 тысяч рублей.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Саровский городской суд. Мужчине может быть назначено до 7 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Недавно суд постановил наложить административный штраф в размере 50 тысяч рублей на известного рэпера Ивана Алексеева*(Noize MC*). Он был признан виновным в дискредитации Армии России.