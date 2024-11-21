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21 ноября, 12:24

Падает рядом и горит: В ВСУ массово изымают опасные бракованные мины

Солдаты ВСУ пожаловались на бракованные мины украинского производства

Поставка некачественных мин 120-миллиметрового калибра, изготовленных госконцерном «Укроборонпром», вызвала бурю негодования среди бойцов ВСУ. Об этом сообщает телеканал ТСН в телеграм-канале.

Украинские военные пожаловались на бракованные мины отечественного производства. Видео © Telegram / ТСН.ua

«На фронте уже получили приказ изъять эти мины, потому что работа с такими боеприпасами — риск для самих миномётчиков в первую очередь», — говорится в сообщении.

На видео показано, как боеприпас после выстрела пролетает не больше метра, после чего загорается. И всё это — пока и без того измученная пехота ожидает поддержки. Военное руководство, в свою очередь, винит во всём бойцов, которые якобы неверно хранят мины, однако их всё равно приказали изъять.

Российская армия освободила Дальнее в ДНР
Российская армия освободила Дальнее в ДНР

А ранее Life.ru писал, что несколько дней назад ВС РФ начали стремительное наступление на Кураховском направлении и освободили населённый пункт Новоселидовка в ДНР. Он находится на севере от города Курахово, который российская армия планомерно окружает, отрезая ВСУ от путей снабжения. Именно отсюда долгие годы велись обстрелы Петровского района Донецка.

Обложка ©

Telegram / ТСН.ua

Мария Любицкая
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