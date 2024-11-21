Падает рядом и горит: В ВСУ массово изымают опасные бракованные мины
Солдаты ВСУ пожаловались на бракованные мины украинского производства
Поставка некачественных мин 120-миллиметрового калибра, изготовленных госконцерном «Укроборонпром», вызвала бурю негодования среди бойцов ВСУ. Об этом сообщает телеканал ТСН в телеграм-канале.
Украинские военные пожаловались на бракованные мины отечественного производства. Видео © Telegram / ТСН.ua
«На фронте уже получили приказ изъять эти мины, потому что работа с такими боеприпасами — риск для самих миномётчиков в первую очередь», — говорится в сообщении.
На видео показано, как боеприпас после выстрела пролетает не больше метра, после чего загорается. И всё это — пока и без того измученная пехота ожидает поддержки. Военное руководство, в свою очередь, винит во всём бойцов, которые якобы неверно хранят мины, однако их всё равно приказали изъять.
А ранее Life.ru писал, что несколько дней назад ВС РФ начали стремительное наступление на Кураховском направлении и освободили населённый пункт Новоселидовка в ДНР. Он находится на севере от города Курахово, который российская армия планомерно окружает, отрезая ВСУ от путей снабжения. Именно отсюда долгие годы велись обстрелы Петровского района Донецка.
Telegram / ТСН.ua