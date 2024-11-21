Падает рядом и горит: В ВСУ массово изымают опасные бракованные мины

«На фронте уже получили приказ изъять эти мины, потому что работа с такими боеприпасами — риск для самих миномётчиков в первую очередь» , — говорится в сообщении.

На видео показано, как боеприпас после выстрела пролетает не больше метра, после чего загорается. И всё это — пока и без того измученная пехота ожидает поддержки. Военное руководство, в свою очередь, винит во всём бойцов, которые якобы неверно хранят мины, однако их всё равно приказали изъять.