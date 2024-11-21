Биткоин стремится к 100 тысячам долларов: побит очередной рекорд

Стоимость биткойна превысила отметку в 98 тысяч долларов, обновив исторический максимум. Об этом сообщается на платформе Binance.

По состоянию на 14:03 по московскому времени, криптовалюта подорожала на 5,23%, достигнув отметки 98,021 тысячи долларов. А к 14:19 биткоин продолжил расти и оказался на уровне 98,139 тысячи долларов, увеличившись на 5,49%.

Биткоин был создан 15 лет назад неким человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото. В недавно вышедшем документальном фильме канала HBO утверждается, что за этим именем стоит программист из Канады по имени Питер Тодд, однако он сам опровергает свою причастность к разработке биткоина.

Криптовалюты представляют собой цифровые активы, не имеющие физической формы и не контролируемые центральными банками. Вместо этого они полагаются на распределённые сети, где каждая транзакция фиксируется в блокчейне. Основными факторами роста цен на криптовалюты служат спрос, ограниченное предложение, технологические новшества и, как в случае с Bitcoin, ограниченное количество монет в обращении — не более 21 миллиона.