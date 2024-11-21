В Раде назвали условия для заморозки конфликта

Киев может согласиться на заморозку конфликта при условии предоставления гарантий безопасности, включающих членство в НАТО. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

«Наша цель — стать членом НАТО, и без этой перспективы не может быть никаких дискуссий о будущем. Мы никогда не признаем, что часть наших территорий стала российской территорией», — сказал депутат итальянской газете Repubblica

При этом он уточнил, что Киев может говорить о прекращении огня. Он добавил, что власти Украины согласны на заморозку конфликта, но без гарантий безопасности это будет похоже просто на «паузу в войне». Поэтому Киев хотел бы стать членом НАТО.

«Да, мы устали. Общество устало. Мы готовы вести переговоры, но не на всех условиях», — сказал парламентарий, комментируя результаты опроса, согласно которому 52% граждан Украины хотели бы скорейшего начала переговоров о завершении конфликта.