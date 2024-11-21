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21 ноября, 13:28

С Байконура стартовал «Союз», который доставит на МКС новогодние подарки

С Байконуру стартовал «Союз», который доставит на МКС новогодние подарки. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

С Байконуру стартовал «Союз», который доставит на МКС новогодние подарки. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

С площадки космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Об этом следует из заявления Центра управления полётами.

С Байконуру стартовал «Союз», который доставит на МКС новогодние подарки. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

С Байконуру стартовал «Союз», который доставит на МКС новогодние подарки. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Примерно через 9 минут после запуска произойдёт отделение «Прогресс МС-29» от третьей ступени ракеты. На неё, как сообщает ТАСС, был предварительно нанесён логотип Года семьи. Спустя 50 минут полёта грузовой корабль приблизится к МКС и произведёт состыковку. Она запланирована на 17:36 по московскому времени в субботу с модулем «Поиск».

На корабле — почти 2,5 тонны грузов: в том числе топливо для дозаправки, питьевая вода, сжатый азот, оборудование, еда, одежда и, по словам космонавта Алексея Овчинина, новогодние подарки.

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А ранее Life.ru сообщал, что российско-американский экипаж корабля «Союз МС-26» стартовал к МКС с Байконура. Через несколько минут после взлёта ракета вышла на орбиту. Полёт до международной космической станции прошёл по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения.

Мария Любицкая
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