Француза и немца задержали на космодроме Байконур в Казахстане, когда они попытались снять на телефон ракетоноситель «Энергия», сообщает SHOT. Теперь же вместо уникальных кадров их ждёт суд.

Как стало известно телеграм-каналу, двоих мужчин застали врасплох правоохранители, когда они стояли со смартфонами возле ракетоносителя и готовились сделать снимки. Иностранцы заявили, что они просто туристы: приехали посмотреть на легендарный Байконур и шли в сторону стенда динамических испытаний.