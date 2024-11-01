Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 07:11

Француза и немца задержали на космодроме Байконур

Космодром Байконур. Фото © КЦ «Южный» / «Роскосмос»

Космодром Байконур. Фото © КЦ «Южный» / «Роскосмос»

Француза и немца задержали на космодроме Байконур в Казахстане, когда они попытались снять на телефон ракетоноситель «Энергия», сообщает SHOT. Теперь же вместо уникальных кадров их ждёт суд.

Как стало известно телеграм-каналу, двоих мужчин застали врасплох правоохранители, когда они стояли со смартфонами возле ракетоносителя и готовились сделать снимки. Иностранцы заявили, что они просто туристы: приехали посмотреть на легендарный Байконур и шли в сторону стенда динамических испытаний.

Мужчин задержали и доставили в отдел. На 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и его знакомого, 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца, составили административный протокол. В ближайшее время они будут доставлены в суд.

Зачем сталкеры незаконно пробираются на режимный космодром Байконур
Зачем сталкеры незаконно пробираются на режимный космодром Байконур

Напомним, что в июне и июле 2024 года произошли похожие случаи. Сначала двое французов пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, который давно является объектом притяжения туристов-экстремалов. Один из непрошеных гостей скончался от обезвоживания. Во втором случае были задержаны трое европейцев, которые также нелегально проникли на территорию космодрома.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Казахстан
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar