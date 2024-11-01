Француза и немца задержали на космодроме Байконур
Космодром Байконур. Фото © КЦ «Южный» / «Роскосмос»
Француза и немца задержали на космодроме Байконур в Казахстане, когда они попытались снять на телефон ракетоноситель «Энергия», сообщает SHOT. Теперь же вместо уникальных кадров их ждёт суд.
Как стало известно телеграм-каналу, двоих мужчин застали врасплох правоохранители, когда они стояли со смартфонами возле ракетоносителя и готовились сделать снимки. Иностранцы заявили, что они просто туристы: приехали посмотреть на легендарный Байконур и шли в сторону стенда динамических испытаний.
Мужчин задержали и доставили в отдел. На 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и его знакомого, 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца, составили административный протокол. В ближайшее время они будут доставлены в суд.
Напомним, что в июне и июле 2024 года произошли похожие случаи. Сначала двое французов пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, который давно является объектом притяжения туристов-экстремалов. Один из непрошеных гостей скончался от обезвоживания. Во втором случае были задержаны трое европейцев, которые также нелегально проникли на территорию космодрома.