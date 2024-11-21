В Госдуме хотят ввести уголовное наказание за продажу вейпов детям
Володин: В ГД внесут проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям
В Госдуму готовятся внести законопроект, согласно которому, продавцов будут привлекать к уголовной ответственности за продажу вейпов детям. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Инициатива о привлечении продавцов к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним готовится к внесению в Государственную Думу», — подчеркнул Володин.
Парламентарий пояснил, что также предлагается увеличить штрафы за такие нарушения закона. По словам Володина, «принятых ранее решений недостаточно». Председатель ГД назвал этот проект важным шагом по наведению порядка в этой области. Он призвал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья несовершеннолетних и по другим направлениям, в частности, по теме алкоголя и сигарет.
А ранее Life.ru писал, что депутаты Госдумы предложили полностью запретить продажу вейпов в России. По словам авторов инициативы, изменения должны быть внесены в закон об охране здоровья россиян.
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