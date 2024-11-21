В Госдуме хотят ввести уголовное наказание за продажу вейпов детям

В Госдуму готовятся внести законопроект, согласно которому, продавцов будут привлекать к уголовной ответственности за продажу вейпов детям. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Инициатива о привлечении продавцов к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним готовится к внесению в Государственную Думу», — подчеркнул Володин.

Парламентарий пояснил, что также предлагается увеличить штрафы за такие нарушения закона. По словам Володина, «принятых ранее решений недостаточно». Председатель ГД назвал этот проект важным шагом по наведению порядка в этой области. Он призвал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья несовершеннолетних и по другим направлениям, в частности, по теме алкоголя и сигарет.