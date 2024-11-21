«Нарушение Конституции»: Мизулина выступила против опроса о половой жизни в ВУЗах РФ

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина вступилась за российских студенток, которым в учебных заведениях дают обязательные опросники с пунктами об интимной жизни. Девушки оказались возмущены вопросами про половую жизнь и менструацию.

Они сомневаются в приватности данных, так как в листки следует вписывать все личные данные, а вот куда они пойдут далее неясно. Более того, учащихся обещают отправить на диспанзеризацию. Мизулина приложила обращение ученицы ПНИПУ города Лысьва Пермского края.

Анкета о половой жизни студенток. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

«Какой вредитель это придумал и зачем - абсолютно неясно. Все это просто за гранью. Будто бы частной жизни у человека уже не существует, как и медицинской тайны... Всех студентов, кому раздают такие бумажки, призываю не заполнять и обращаться в прокуратуру. Прямое нарушение Конституции России», — написала общественница.