Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 14:08

Спустя 20 лет усыновлённый американцами мальчик ищет в Сибири мать, которая бросила его на лавке

Mash: Усыновлённый американцами мальчик ищет свою мать в Новокузнецке

В начале нулевых в Новокузнецке нашли на лавочке брошенного младенца. Мальчика отдали в детдом, а затем его усыновили американцы. Спустя 20 лет парень решил найти свою биологическую мать, которая оставила его умирать, передаёт Telegram-канал Mash.

Тот самый Джеймс (Женя), который ищет свою биологическую мать в России. Фото © Telegram / Mash

Тот самый Джеймс (Женя), который ищет свою биологическую мать в России. Фото © Telegram / Mash

Новорождённого в 2004 году обнаружила женщина-дворник на улице Металлургов. У младенца даже не была перевязана пуповина, на которой нашли светлый длинный волос. Несмотря на него, найти биологическую мать по ДНК не получилось. Ребёнка направили в интернат и назвали Женей.

Теперь, спустя 20 лет, выросший в США Джеймс (так начали называть ребёнка на американский манер) решил найти биологических родителей. Он обратился за помощью к частным сыщикам и волонтёрам. С парнем уже связалась внучка женщины-дворника, которая нашла его младенцем на лавке. Она присоединилась к поискам матери, однако пока никаких зацепок найти не удалось.

Виктория Боня хочет усыновить ребёнка: Какие 5 звёзд воспитывают неродных детей
Виктория Боня хочет усыновить ребёнка: Какие 5 звёзд воспитывают неродных детей

Ранее Life.ru рассказывал, что 10-летний школьник из Екатеринбурга сбежал из дома, после того, как бабушка назвала его приёмным. Из-за неудачного оскорбления мальчик расстроился, уехал на велосипеде из дома и не пришёл ночевать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sabphoto

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar