Спустя 20 лет усыновлённый американцами мальчик ищет в Сибири мать, которая бросила его на лавке

В начале нулевых в Новокузнецке нашли на лавочке брошенного младенца. Мальчика отдали в детдом, а затем его усыновили американцы. Спустя 20 лет парень решил найти свою биологическую мать, которая оставила его умирать, передаёт Telegram-канал Mash.

Тот самый Джеймс (Женя), который ищет свою биологическую мать в России. Фото © Telegram / Mash

Новорождённого в 2004 году обнаружила женщина-дворник на улице Металлургов. У младенца даже не была перевязана пуповина, на которой нашли светлый длинный волос. Несмотря на него, найти биологическую мать по ДНК не получилось. Ребёнка направили в интернат и назвали Женей.

Теперь, спустя 20 лет, выросший в США Джеймс (так начали называть ребёнка на американский манер) решил найти биологических родителей. Он обратился за помощью к частным сыщикам и волонтёрам. С парнем уже связалась внучка женщины-дворника, которая нашла его младенцем на лавке. Она присоединилась к поискам матери, однако пока никаких зацепок найти не удалось.