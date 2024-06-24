Виктория Боня хочет усыновить ребёнка: Какие 5 звёзд воспитывают неродных детей

На днях Виктория Боня объявила, что планирует взять приёмного ребёнка. По словам звезды, об этом она думает уже давно и просто ждёт подходящего момента. В ближайшем будущем девушка готовится усыновить малыша из детского дома. "А может, даже двоих", — поделилась телеведущая со своими подписчиками. Что это — искреннее желание или очередной повод для хайпа? Время покажет. А пока Виктория размышляет, Life.ru расскажет о пяти звёздах, которые уже много лет воспитывают неродных детей.

Анжелина Джоли

Анжелина Джоли воспитывает троих приёмных детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Настоящая многодетная мать Анжелина Джоли — прекрасный пример милосердия. У голливудской звезды шестеро детей. Троих актриса родила сама, а троих взяла из детских домов и приютов. Первым ребёнком Джоли стал именно приёмный мальчик Мэддок Шиван. Его Анжелина усыновила в 2002 году, ещё до того, как родила сама (первая дочка появилась на свет в 2006-м). Мэддок родом из Камбоджи и, конечно, совсем не похож на приёмную маму, поэтому скрывать факт усыновления было бесполезно.

Позже, в 2005 году, Анжелина удочерила девочку из Эфиопии, её зовут Захара. Второго сына Джоли тоже усыновила. Им стал малыш Пакс Тьен, родившийся во Вьетнаме, — его актриса забрала к себе в 2007 году. В 2008 году у звезды родились близнецы, мальчик и девочка. После их появления Анжелина о новых приёмных детях больше не говорит, ведь ухаживать и уделять время всем шестерым очень тяжело.

Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко не могла родить сама, поэтому взяла мальчика из детского дома. Фото © celebnewsru

Татьяна Овсиенко никак не могла самостоятельно родить малыша. В 1998 году певица увидела в детском доме мальчика и сразу прониклась к нему добрыми чувствами. Оказалось, у ребёнка порок сердца, и никто не хочет его брать. Тогда Татьяна решила сделать мальчику операцию, а после и вовсе усыновила его. Сына Татьяны зовут Игорь, сейчас он живёт в Америке и уже подарил Овсиенко внука.

Сергей Зверев

Сергей Зверев сейчас почти не общается с приёмным сыном. Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

Однажды Сергей Зверев заехал в российскую глубинку и попал в детский дом. Условия, в которых жили ребята, ужаснули звезду, и он, не раздумывая, схватил маленького мальчика и захотел забрать его себе. Сергей никогда не афишировал, что его сын приёмный, а сам мальчик узнал об этом только после совершеннолетия. Последние годы между Зверевыми тяжёлые отношения, они практически не общаются.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон взяла двоих приёмных детей. Фото © kino-teatr

Отношения с мужчинами у Шарлиз Терон никак не складывались, а мамой стать хотелось. Поэтому звезда решилась на серьёзный шаг — усыновила ребёнка. В 2012 году звезда Голливуда взяла из детского дома темнокожего малыша по имени Джексон, а уже в 2015 году решилась повторить подвиг и забрала к себе девочку по имени Августа. Несмотря на отсутствие второй половинки, звезда не побоялась воспитывать детей сама. Так Шарлиз стала счастливой мамой и подарила прекрасную жизнь сразу двоим деткам.

Сандра Буллок

Сандра Буллок и её приёмный сын. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sandra.bullock.official

Сандра Буллок души не чает в приёмных детях. В 2010 году она усыновила мальчика Луи, а чуть позже решилась взять ещё и дочку Лейлу. Сейчас единственная проблема, с которой сталкивается звезда, — давление общества. Девушка признаётся, что очень хочет, чтобы у них с детьми был один цвет кожи, ведь они афроамериканцы, и порой с этим нелегко. Сандра ни на секунду не пожалела о своём выборе, и сейчас у неё счастливая семья.