Моргенштерн* узнал об уголовном деле из СМИ

Рэпер Алишер Моргенштерн* узнал из средств массовой информации о том, что на него могут завести уголовное дело. Его адвокат Сергей Жорин рассказал, что артист не получал никаких официальных уведомлений. Об этом сообщает "Газета.ru".

"Пока нас официально никто не уведомил. Если дело будет возбуждено, то после ознакомления с постановлением примем решение по обжалованию", — сказал Жорин.

Ранее Life.ru сообщал, что Моргенштерн* рискует попасть на ₽1,6 млн из-за долга своего бывшего ресторана. Деньги висят ещё с тех времён, когда музыкант владел долей в заведении.