Super представил спецпроект «Танец жизни» с участием Ляйсан Утяшевой

К премьере спектакля Carmen P.S. Ляйсан Утяшевой Super объединился с командой гимнастки и благотворительной организацией «Рак победим». Результатом сотрудничества стал специальный проект «Танец жизни». Вместе с супругой Павла Воли в нём приняли участие подопечные организации, которые считают танец инструментом самовыражения.

Шоу Утяшевой Carmen P.S. — переосмысление классической новеллы французского писателя Проспера Мериме. Для телеведущей и знаменитой гимнастки её проект — история перерождения женщины, которая однажды упала, но нашла в себе силы, чтобы подняться.

Ляйсан Утяшева рассказала о значимости шоу «Танец жизни». Видео © Super.ru

«Для меня наш спектакль — это история перерождения женщины. Это про женщину, которая однажды упала, но у неё хватило сил встать и возродиться, как птица феникс, — дать жару этому миру. Макияж с красными губами говорит: да, я знаю вкус крови. Может, даже своей собственной, но я выше нытья и жалости к себе. Я пойду и сделаю это красиво, как никто не сможет. Все девушки, танцующие в моём составе, сильные личности, каждая из них пережила свой кризис. И каждый раз они возрождаются на сцене», — рассказала Утяшева.

Ляйсан Утяшева. Фото © Super.ru

Участница проекта по имени Лусинэ рассказала, что узнала о диагнозе в 27 лет. Эта новость разделила её жизнь на до и после. В моменты плохого настроения девушка включает музыку и начинает танцевать. Для неё — это способ остаться наедине с собой и почувствовать себя лучше, своего рода терапия.

«Я продолжаю ходить на занятия проекта, а недавно была на их фестивале, который направлен на поддержку женщин с онкологическими заболеваниями. Благодаря танцу мы показываем позитивный пример тем, кто проходит через лечение онкологии. Мне кажется, что таких примеров очень не хватает: в кино, чтобы добавить драмы сюжету, вводят персонажа с диагнозом, из-за чего возникают стереотипы о болезни и лечении. Если бы я не встретила женщин из проекта, то до сих пор бы думала, что рак — это приговор», — рассказала Лусинэ.

Другая участница — Татьяна — призналась, что её жизнь изменилась после знакомства с девушками из онкосообщества. Перед первой встречей она представляла, что увидит там боль и тоску, а её встретили девушки, полные жизни. Они были на разных этапах терапии: кто-то уже в ремиссии, другие — на повторном лечении, и в каждой из них Татьяна увидела героиню. В результате их сила стала и её силой, а также желанием не просто вылечиться, а жить и получать удовольствие.