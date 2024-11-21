«Все это знают»: Захарова указала на корни бредней о «постановке» на брифинге

Над распространением версии о том, что сегодняшний звонок во время брифинга был постановочным, постарались иноагенты и просто враги нашей страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале, напомнив, что всегда берет мобильный телефон с собой на подобные мероприятия.