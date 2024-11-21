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21 ноября, 14:45

«Все это знают»: Захарова указала на корни бредней о «постановке» на брифинге

Захарова: Версию с «постановочным» разговором на брифинге продвигают иноагенты

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Над распространением версии о том, что сегодняшний звонок во время брифинга был постановочным, постарались иноагенты и просто враги нашей страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале, напомнив, что всегда берет мобильный телефон с собой на подобные мероприятия.

Фрагменты с брифингов, где Мария Захарова пользуется мобильным телефоном. Фото © Telegram / Мария Захарова

Фрагменты с брифингов, где Мария Захарова пользуется мобильным телефоном. Фото © Telegram / Мария Захарова

«Вывод достоин авторов — некомпетентный и ложный... Когда тема настолько срочная, что ждать нет возможности, вынуждена брать телефон буквально в прямом эфире. И все журналисты это знают», — говорится в сообщении.

Представительница МИД РФ также заявила, что во время брифинга продолжает оставаться в информационной повестке, отслеживая ленты новостей и личные сообщения.

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Напомним, на сегодняшнем брифинге Захаровой поступил звонок во время разговора с журналистами. Её попросили не комментировать «наши удары баллистическими ракетами». При этом ранее украинские СМИ сообщили, что ВС РФ могли впервые применить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Мария Любицкая
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