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21 ноября, 14:06

В Китае открылась выставка «Русское застолье»

В Пекине пройдет культурный обмен через гастрономию. Обложка © freepik.com / 4045

В Пекине пройдет культурный обмен через гастрономию. Обложка © freepik.com / 4045

В Национальном музее Китая в Пекине открылась выставка «Русское застолье — традиционная еда, напитки и искусство сервировки», организованная Музеями Московского Кремля. Об этом написали РИА Новости.

Это событие стало частью масштабного культурного обмена в рамках Годов культуры России и Китая, запланированных на 2024–2025 годы.

Экспозиция включает более 150 экспонатов, среди которых кухонные инструменты, изделия из серебра и фарфора, картины и предметы одежды. Они иллюстрируют богатую историю русской кухни и искусства сервировки.

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина подчеркнула, что гастрономическая тема была предложена китайской стороной. Это связано с тем, что культура еды важна для всех народов, но имеет свои уникальные черты у каждой нации. Дополнительно в рамках этой экспозиции состоится гастрономический фестиваль русской кухни.

Заместитель министра культуры России Жанна Алексеева отметила, что после завершения выставки в Пекине, в апреле 2025 года, в Москве откроется аналогичная выставка. На ней будут представлены артефакты из Национального музея Китая. Это событие также может быть дополнено фестивалем китайской кухни, что подчеркнет взаимный интерес и уважение к культурным традициям друг друга.

Директор Национального музея Китая Гао Чжэн выразил надежду, что выставка станет мостом, соединяющим сердца народов России и Китая.

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Напоминаем, что тем временем в России уже готовятся к зимним фестивалям. С 1 декабря в Москве стартует крупный проект под названием «Зима в Москве». Он объединит ключевые культурные и развлекательные локации города. В рамках проекта пройдет множество крупных фестивалей, а для мероприятий, концертов и мастер-классов будут подготовлены около 25 открытых сцен и более 110 крытых площадок.

Александра Журавская
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