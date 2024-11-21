Препарат на основе микроРНК: новая надежда в борьбе с раком

В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) успешно завершены доклинические испытания уникального препарата «Мирна-3», разработанного на основе микроРНК для лечения онкологических заболеваний. Проректор по научной работе и последипломной подготовке СибГМУ Ольга Федорова подчеркнула, что инновационное средство не имеет аналогов, сообщают в ТАСС.

«Мирна-3» представляет генотерапевтическое лекарственное средство, которое предотвращает переход микрометастазов в макрометастазы. Это является критически важным в борьбе с раковыми заболеваниями. Разработка ведется в рамках гранта федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы. В проекте участвуют ведущие научные и образовательные организации, включая Томский государственный университет (ТГУ), Томский национальный исследовательский медицинский центр (Томский НИМЦ) и Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ).

Особое внимание к микроРНК привлечено благодаря Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2024 года, присуждённой учёным Виктору Амбросу и Гари Равкину.

«Создание генно-терапевтических препаратов на основе микроРНК знаменует новую эру в медицине», — отметила Федорова. В рамках программы «Приоритет-2030» СибГМУ продолжает развивать свои исследования, стремясь предоставить медицинскому сообществу эффективные инструменты для борьбы с раком, предлагая новые подходы к терапии и повышая шансы пациентов на выздоровление.