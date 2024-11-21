Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 14:14

Препарат на основе микроРНК: новая надежда в борьбе с раком

Средство на основе микроРНК не имеет аналогов в своей группе. Обложка © freepik.com / freepik

Средство на основе микроРНК не имеет аналогов в своей группе. Обложка © freepik.com / freepik

В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) успешно завершены доклинические испытания уникального препарата «Мирна-3», разработанного на основе микроРНК для лечения онкологических заболеваний. Проректор по научной работе и последипломной подготовке СибГМУ Ольга Федорова подчеркнула, что инновационное средство не имеет аналогов, сообщают в ТАСС.

«Мирна-3» представляет генотерапевтическое лекарственное средство, которое предотвращает переход микрометастазов в макрометастазы. Это является критически важным в борьбе с раковыми заболеваниями. Разработка ведется в рамках гранта федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы. В проекте участвуют ведущие научные и образовательные организации, включая Томский государственный университет (ТГУ), Томский национальный исследовательский медицинский центр (Томский НИМЦ) и Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ).

Особое внимание к микроРНК привлечено благодаря Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2024 года, присуждённой учёным Виктору Амбросу и Гари Равкину.

«Создание генно-терапевтических препаратов на основе микроРНК знаменует новую эру в медицине», — отметила Федорова. В рамках программы «Приоритет-2030» СибГМУ продолжает развивать свои исследования, стремясь предоставить медицинскому сообществу эффективные инструменты для борьбы с раком, предлагая новые подходы к терапии и повышая шансы пациентов на выздоровление.

Учёные университета Квинса обнаружили, что кофе снижает риск рака печени
Учёные университета Квинса обнаружили, что кофе снижает риск рака печени

Напоминаем, что учёные также обнаружили, что медь ускоряет рост раковых опухолей. Она словно подпитывает их, помогая опухолям расти быстрее и становиться более агрессивными.

Александра Журавская
  • Новости
  • Новости науки
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar