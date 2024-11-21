Игорь Крутой удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин присвоил известному композитору и продюсеру Игорю Крутому орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Эта высокая награда была вручена за его значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов. Игорь Яковлевич, проживающий в Москве, известен также как член Международного союза деятелей эстрадного искусства. На протяжении многих лет он активно участвует в создании и продвижении музыкальных проектов, которые стали значимыми для российской культуры. Его плодотворная деятельность, охватывающая как создание музыки, так и продюсирование, получила признание как в России и за её пределами.

Популярность к Игорю Крутому пришла в 1980-е годы, когда его композиции начали исполнять ведущие эстрадные исполнители СССР. Его музыка сочетает в себе мелодику русского романса и современные аранжировки. Крутой сотрудничал с такими знаменитыми певцами, как Иосиф Кобзон, Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев и Лариса Долина.

Орден «За заслуги перед Отечеством» является одной из высших государственных наград России и вручается за выдающиеся достижения в различных областях, включая культуру и искусство.

Игорь Крутой удостоен множества наград и званий, включая титул Народного артиста Российской Федерации. Композитор, чьи музыкальные произведения стали неотъемлемой частью российской эстрады, продолжает активно работать над новыми проектами.