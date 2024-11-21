Силовики нагрянули в офис и на склады компании Zenden

Сотрудники ФСБ и МВД России проводят обыски в офисе обувной компании Zenden в Москве, а также на её складах. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в силовых структурах.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.1 УК», — указано в материале.

Уточняется, что эта статья предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки. По информации источника, обыски проходят в микрорайоне Белые Столбы в подмосковном Домодедове и в офисе Zenden на Щукинской улице в столице.

Продажа обуви без маркировки в России запрещена с июля 2020 года