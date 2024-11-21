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21 ноября, 14:35

Силовики нагрянули в офис и на склады компании Zenden

РБК: ФСБ и МВД России проводят обыски в офисе и на складах компании Zenden

Сотрудники ФСБ и МВД России проводят обыски в офисе обувной компании Zenden в Москве, а также на её складах. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в силовых структурах.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.1 УК», — указано в материале.

Уточняется, что эта статья предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки. По информации источника, обыски проходят в микрорайоне Белые Столбы в подмосковном Домодедове и в офисе Zenden на Щукинской улице в столице.

Продажа обуви без маркировки в России запрещена с июля 2020 года

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А ранее Life.ru писал, что в России с 15 сентября запретили продавать немаркированную одежду. Ограничение касается продукции лёгкой промышленности, которая была произведена или ввезена в страну до 1 апреля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Дарья Нарыкова
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