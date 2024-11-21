В Москве у 16-летнего фаната «Динамо» отняли шарфы, толстовку и атрибутику клуба

В Москве ограбили несовершеннолетнего фаната «Динамо». Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, всё произошло после матча с «Амкалом». В столичной полиции сообщили журналистам, что двое мужчин 18-ти и 33-х лет подошли к 16-летнему пострадавшему на Комсомольском проспекте, взяли его за руки и отняли несколько шарфов, толстовку и флаг с символикой «бело-голубых».