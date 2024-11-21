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21 ноября, 14:28

В Москве у 16-летнего фаната «Динамо» отняли шарфы, толстовку и атрибутику клуба

В Москве ограбили несовершеннолетнего фаната «Динамо». Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, всё произошло после матча с «Амкалом». В столичной полиции сообщили журналистам, что двое мужчин 18-ти и 33-х лет подошли к 16-летнему пострадавшему на Комсомольском проспекте, взяли его за руки и отняли несколько шарфов, толстовку и флаг с символикой «бело-голубых».

Как пишет «Лента.ру», их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». К слову, «Динамо» уже обратилось к подростку с предложением бесплатно сходить на ближайший матч.

В Москве адвокат пытался ограбить «Перекрёсток» и проткнул ручкой нос посетителю
В Москве адвокат пытался ограбить «Перекрёсток» и проткнул ручкой нос посетителю

Ранее жительница Кирова попалась на краже товаров из закрытого на ночь пункта выдачи заказов маркетплейса. Причём «на дело» женщина пошла с двумя детьми. Ущерб составил сто тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Нелепая кража попала на видео.

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Life.ru

Матвей Константинов
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