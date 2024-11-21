Британские учёные: «Оземпик» способствует уменьшению потребления алкоголя

Учёные из Ноттингемского университета выяснили, что препараты для снижения сахара в крови, такие как «Оземпик», могут помочь снизить потребление алкоголя. Результаты исследования были опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

Учёные проанализировали данные из шести исследований, в которых участвовало 88 190 человек, из которых почти 39 000 принимали препараты с ГПП-1. Выяснилось, что эти лекарства могут быть эффективными для уменьшения потребления алкоголя, особенно у людей с избыточным весом (ИМТ выше 30).

ГПП-1 — это пептид, который вырабатывается в желудочно-кишечном тракте человека. Лекарства, имитирующие его действие, стимулируют выработку инсулина, уменьшают всасывание глюкозы, подавляют чувство голода и замедляют переваривание пищи. В последние годы такие препараты стали популярными для лечения диабета и снижения веса.

В одном из исследуемых случаев препарат «Эксенатид» не оказал значительного влияния на снижение потребления алкоголя в целом, но среди людей с ожирением наблюдались положительные результаты.

В другом эксперименте участники, принимавшие лекарства с дулаглутидом, на 29% чаще сокращали потребление алкоголя по сравнению с теми, кто получал плацебо. Также, в рамках исследований, было установлено, что люди, принимающие ГПП-1, реже сталкиваются с проблемами, связанными с алкоголем.

Учёные считают, что такие препараты могут быть полезны для людей с избыточным весом и алкогольной зависимостью. Однако для разработки точных рекомендаций по дозировке и режиму применения таких средств требуется проведение дополнительных исследований.