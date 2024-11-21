Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова 2 декабря покинет Банк России
Ольга Скоробогатова. Обложка © Банк России
Ольга Скоробогатова 2 декабря покинет должность первого заместителя председателя Банка России. Об этом докладывает пресс-служба ведомства. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что во многом благодаря решительности, целеустремлённости и профессионализму Скоробогатовой появились сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов рублей.
«Она задала импульс развитию финансовых и платёжных технологий в Банке России на годы вперёд. Я благодарна Ольге Николаевне за её работу и желаю ей успеха», — отметила Набиуллина.
Отмечается, что Скоробогатова самостоятельно решила покинуть пост ради продолжения карьеры в другой организации.
Недавно глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина впервые озвучила собственные прогнозы относительно ключевой процентной ставки и уровней инфляции на ближайшие годы, указывая на их ожидаемое снижение. По её словам, к 2027 году показатели должны уменьшиться на несколько пунктов.