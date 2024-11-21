Психолог объяснил, почему подростки интересуются психиатрическими диагнозами

Дети, которые активно ищут у себя ментальные проблемы и самостоятельно ставят себе диагнозы, часто страдают от нехватки внимания со стороны родителей. Об этом в интервью Газете.Ru рассказала доцент Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, педагог-психолог Юлия Челышева.

Челышева отметила, что современные подростки часто ставят себе диагнозы, такие как посттравматическое расстройство, панические атаки или СДВГ, опираясь на интернет-видео и мнения сверстников. Если родители поддерживают это, они укрепляют у детей ощущение своей «уникальности», что может привести к гордости за свои «особенности» и оправданию асоциального поведения.

По её словам, подростки могут проявлять агрессию, не слушать учителей, хамить и даже демонстративно отвернуться от окружающих, оправдывая своё поведение психическими проблемами. В действительности же такие проблемы могут быть связаны с отсутствием самоконтроля и неспособностью соблюдать правила. «Самоконтроль развивает лобные доли мозга, которые отвечают за регулирование эмоций. Если ребёнок не учится контролировать своё поведение, это не способствует его развитию как личности», – добавила психолог.

Кроме того, часто такие симптомы могут быть связаны с попытками привлечь внимание родителей. «Когда ребёнок остаётся в основном с няней или бабушкой, он начинает показывать, что ему не хватает родителей. С возрастом это может проявляться в форме демонстративного отвержения. Такой комплекс эмоций часто маскируется под ментальное расстройство», — пояснила специалист.

Если поведение ребёнка действительно изменилось — он потерял интерес к любимым занятиям, у него появились проблемы с питанием или апатия — важно обратиться к специалисту для диагностики и помощи.