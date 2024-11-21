В Белоруссию поставили батерию ЗРК «Тор-М2», доработанных с учётом опыта СВО

В Белоруссию прибыла очередная батарея российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2». ЗРК были доработаны конструкторами с учётом опыта их применения на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Союзной республики.

ЗРК «Тор-М2», как следует из сообщения, способен обеспечить эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов, поражая одновременно до 16 целей независимо от времени суток и погодных условий. Однако главное преимущество комплекса заключается в высокой мобильности и автоматизированной боевой работе.

«Поступление... является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны», — заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрея Северинчика,

Согласно заявлению командующего ВВС и войск ПВО минобороны республики Андрея Лукьяновича, ПВО в скором времени заступит в работу по защите воздушного пространства города Минска.