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21 ноября, 15:04

В Белоруссию поставили батерию ЗРК «Тор-М2», доработанных с учётом опыта СВО

Зенитный ракетный комплекс «Тор-2М». Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Зенитный ракетный комплекс «Тор-2М». Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В Белоруссию прибыла очередная батарея российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2». ЗРК были доработаны конструкторами с учётом опыта их применения на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Союзной республики.

ЗРК «Тор-М2», как следует из сообщения, способен обеспечить эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов, поражая одновременно до 16 целей независимо от времени суток и погодных условий. Однако главное преимущество комплекса заключается в высокой мобильности и автоматизированной боевой работе.

«Поступление... является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны», — заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрея Северинчика,

Согласно заявлению командующего ВВС и войск ПВО минобороны республики Андрея Лукьяновича, ПВО в скором времени заступит в работу по защите воздушного пространства города Минска.

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Мария Любицкая
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