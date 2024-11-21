Илон Маск установил мировой рекорд в игре Diablo 4

Илон Маск, известный предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX, удивил мир своим достижением в видеоигре Diablo 4. Он установил новый мировой рекорд, пройдя один из самых сложных уровней игры — «Яму Мастеров» — всего за 1 минуту и 52 секунды. Достижение позволило Маску обогнать предыдущего рекордсмена на пять секунд. Об этом сообщило издание Dexerto.

Ранее, в интервью с Джо Роганом, Маск заявил, что входит в топ-20 лучших игроков Diablo 4, занимая 19-е место в мировом рейтинге. На тот момент в рейтинге находились только два представителя США.

Успех Маска в Diablo 4 вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи предположили, что его достижения могли быть связаны с поддержкой более опытных игроков или покупкой редких игровых предметов, однако доказательств этому нет. Известно, что Маск активно делится своими игровыми впечатлениями в соцсети X (ранее Twitter) и даже обращался к разработчикам Blizzard с просьбами доработать класс «варвар», который ему нравится.

Маск, несмотря на высокую загруженность, всегда находил время для своих хобби. Он давно увлекается играми: ранее он делился впечатлениями о Cyberpunk 2077 и Elden Ring, а в прошлом был одним из лучших игроков в Quake и даже участвовал в киберспортивных соревнованиях.

Diablo 4, доступная на ПК, PS5 и Xbox Series, требует от игроков не только игровых навыков, но и умения быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Высокопроизводительные компьютеры и доступ к эксклюзивным игровым ресурсам могут дать преимущество, однако истинный успех, как подчеркивают многие геймеры, зависит от упорства и практики.