«Что с тобой не так?» В соцсетях шокированы, как Маск уплетает картошку фри
DM: Илон Маск удивил пользователей соцсети X способом поедания картофеля фри
Илон Маск ест картошку фри в компании Дональда Трампа. Обложка © X / DonaldJTrumpJr
Предприниматель Илон Маск оказался в центре внимания после появления фотографии, где он ест картошку фри от McDonald's. На снимке бизнесмен находится в компании Роберта Кеннеди-младшего, Дональда Трампа и его сына Дона Трампа-младшего, сообщает таблоид Daily Mail.
Картошка фри с кетчупом. Скриншот © X / DonaldJTrumpJr
На фотографии, выложенной в соцсети X, заметно, как Маск плеснул кетчуп в коробку с картошкой фри. Обычно продукт просто окунают в упаковку с соусом. Такой нетипичный подход к поеданию блюда вызвал шквал эмоций среди пользователей. Некоторые из них стали негодовать по этому поводу и даже назвали Маска психом.
«Илон, так кетчуп на картошку фри не кладут. Что с тобой не так?» — задались вопросом пользователи X.
Ранее Life.ru писал, что тёплые взаимоотношения между будущим президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском могут испортиться из-за различий в их взглядах на американо-китайские отношения. Напомним, Трамп назначил Маска одним из глав Департамента государственной эффективности (DOGE). Его задача вместе с коллегами «демонтировать правительственную бюрократию, сократить избыточные правила, уменьшить расточительные расходы и реструктуризировать федеральные агентства».