«Что с тобой не так?» В соцсетях шокированы, как Маск уплетает картошку фри

Предприниматель Илон Маск оказался в центре внимания после появления фотографии, где он ест картошку фри от McDonald's. На снимке бизнесмен находится в компании Роберта Кеннеди-младшего, Дональда Трампа и его сына Дона Трампа-младшего, сообщает таблоид Daily Mail.

На фотографии, выложенной в соцсети X, заметно, как Маск плеснул кетчуп в коробку с картошкой фри. Обычно продукт просто окунают в упаковку с соусом. Такой нетипичный подход к поеданию блюда вызвал шквал эмоций среди пользователей. Некоторые из них стали негодовать по этому поводу и даже назвали Маска психом.