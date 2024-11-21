Слушатели «Школы мэров» обсудили приоритеты работы муниципальной власти

В Новгородской области состоялся второй очный модуль программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» для третьего потока участников. Проект был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фото © Пресс-служба ВШГУ Президентской академии

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выступил перед участниками и обозначил ключевые задачи и инициативы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления в регионе. По его словам, в настоящее время совершенствование системы управления — одна из важнейших задач в органах местной власти. Для её решения в Новгородской области происходит реорганизация муниципальных районов в муниципальные округа.

«Мы исходим из того, что муниципальный уровень управления — самый главный с точки зрения близости к народу. Важно, оптимизируя различные процессы на муниципальном уровне, не терять, а наоборот наращивать качество муниципального управления. Мы делаем это за счёт преобразования районов в округа и сокращения поселений, оставляя территориальное управление. Этот процесс у нас проходит достаточно комфортно», — пояснил Никитин.

Кроме того, участники программы изучили лучшие практики городского управления в сферах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), благоустройства, формирования комфортной городской среды, управления землёй и имуществом, развития туризма, соцподдержки участников СВО и членов их семей, а также опыт применения бережливого управления для решения задач совершенствования и оптимизации муниципальных услуг и функций.